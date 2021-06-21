К какой управляющей компании относится дом

Нюансы процедуры

Все собственники жилья имеют право на выбор управляющей компании, при этом может быть назначена ответственной лишь одна организация. 20 суток есть у УК на то, чтобы заключить договор с жильцами, при этом если некоторые из них не могли присутствовать на собрании по выбору, они имеют право запросить протокол и даже оспорить его.