Конфликт произошёл в уральском вузе между его главой и преподавателями

Конфликт между директором и 40 преподавателями Уральского института управления произошёл из-за того, что преподавателям не продлили трудовые контракты, перенеся эту процедуру на август.

10 июня должна была состояться комиссия по трудовым спорам, чтобы разрешить этот конфликт, но отменилась. Причиной отмены заседания стал отказ руководства вуза работать в комиссии. Члены профсоюза, которые входили в состав трудовой комиссии, рассказали, что заседание отменилось по инициативе руководства института, сославшись на формальные причины: отсутствие печати комиссии, а также утверждённого положения о сборе комиссии, пишет «Ура.ру». В пресс-службе института прокомментировали, что комиссию по трудовых спорам создало само руководство вуза, а не заработала она из-за сотрудников профсоюза, которыми не были предоставлены нужные для этого документы.

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