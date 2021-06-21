Михаил Дегтярев рассказал о разработанной программе развития Хабаровского края

Как сообщает vostokmedia.com, разработка программы шла более трех месяцев. Врио губернатора края Михаил Дегтярев распорядился, чтобы все идеи законотворцев вошли в общий документ.
В документе указано, что данная программа развития – это план инициатив, которые будут реализованы в ближайшие годы. Нововведения, планируемые к внедрению в регионе, коснутся семи направлений работы. Согласно новой программе, региональные власти обязуются решить самые значимые социально-экономические вызовы.
Семь блоков программы включают в себя самые важные направления социальной сферы региона: ЖКХ и создание новой удобной городской инфраструктуры, развитие рынка труда и обеспечение занятости населения, возведение нового, доступного по стоимости жилья, материальная поддержка социально уязвимых слоев населения и многое другое.
Глава региона отмечает, что перемены, которые запланированы в Хабаровском крае на ближайшие годы, коснутся каждого человека. Михаил Дегтярев заявил, что благополучие граждан является приоритетным в работе краевого правительства.
Новая программа будет реализована в течение пяти лет. Все запланированные работы будут проводиться под контролем правительства края при участии местного населения и общественных объединений. По результатам работы каждый год члены народного совета смогут вносить правки и корректировать исполнение программы, если возникнет такая необходимость.
Предполагается, что новая программа будет обсуждаться в ходе заседаний рабочих групп народного совета и на местах – в рамках стратегических сессий в конкретных муниципалитетах. Каждый житель региона, который хочет выступить с предложением или замечанием, также может принять участие в данных обсуждениях.
Разработка стратегии развития Хабаровского края впервые начала обсуждаться на заседании народного совета в прошлом году. Тогда Михаил Дегтярев пообещал, что регион станет центром притяжения россиян и финансов со всей страны. Также он заявил, что Хабаровск в ближайшем будущем может стать городом-миллионником.