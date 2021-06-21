Михаил Дегтярев рассказал о разработанной программе развития Хабаровского края

Михаил Дегтярев рассказал о разработанной программе развития Хабаровского края
Михаил Дегтярев рассказал о разработанной программе развития Хабаровского края
Сегодня, 16:38ОбществоФото: фрагмент видео YouTube
Власти Хабаровского края заявили о готовности новой программы развития региона. В основу документа были заложены инициативы рабочих групп народного совета и депутатов краевого правительства.

Как сообщает vostokmedia.com, разработка программы шла более трех месяцев. Врио губернатора края Михаил Дегтярев распорядился, чтобы все идеи законотворцев вошли в общий документ.

В документе указано, что данная программа развития – это план инициатив, которые будут реализованы в ближайшие годы. Нововведения, планируемые к внедрению в регионе, коснутся семи направлений работы. Согласно новой программе, региональные власти обязуются решить самые значимые социально-экономические вызовы.

Семь блоков программы включают в себя самые важные направления социальной сферы региона: ЖКХ и создание новой удобной городской инфраструктуры, развитие рынка труда и обеспечение занятости населения, возведение нового, доступного по стоимости жилья, материальная поддержка социально уязвимых слоев населения и многое другое.

Глава региона отмечает, что перемены, которые запланированы в Хабаровском крае на ближайшие годы, коснутся каждого человека. Михаил Дегтярев заявил, что благополучие граждан является приоритетным в работе краевого правительства.

Новая программа будет реализована в течение пяти лет. Все запланированные работы будут проводиться под контролем правительства края при участии местного населения и общественных объединений. По результатам работы каждый год члены народного совета смогут вносить правки и корректировать исполнение программы, если возникнет такая необходимость.

Предполагается, что новая программа будет обсуждаться в ходе заседаний рабочих групп народного совета и на местах – в рамках стратегических сессий в конкретных муниципалитетах. Каждый житель региона, который хочет выступить с предложением или замечанием, также может принять участие в данных обсуждениях.

Разработка стратегии развития Хабаровского края впервые начала обсуждаться на заседании народного совета в прошлом году. Тогда Михаил Дегтярев пообещал, что регион станет центром притяжения россиян и финансов со всей страны. Также он заявил, что Хабаровск в ближайшем будущем может стать городом-миллионником.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы