Михаил Дегтярев рассказал о разработанной программе развития Хабаровского края

Новая программа будет реализована в течение пяти лет. Все запланированные работы будут проводиться под контролем правительства края при участии местного населения и общественных объединений. По результатам работы каждый год члены народного совета смогут вносить правки и корректировать исполнение программы, если возникнет такая необходимость.