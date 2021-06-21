Начальник свердловской полиции устроил проверку своих сотрудников и пришел в ярость

По словам нескольких источников в силовых структурах, Мешков смотрел записи с камеры и если видел, что кто-то из сотрудников заходит без маски, требовал его идентифицировать и оштрафовать, сообщает Е1.
Куча народу попала под раздачу, генерал сильно ругался,отметил источник.
Факт происшествия подтвердил глава пресс-службы регионального главка Валерий Горелых. Он подчеркнул, что действия Мешкова связаны со сложной эпидемиологической обстановкой, а также всплеском заболеваемости COVID-19.
Напомним, 9 июня стало известно, что в администрации города Нижние Серги прошли обыски. Туда нагрянули сотрудники следственного комитета по Свердловской области и регионального управления ФСБ. Местные чиновники подозреваются в превышении должностных полномочий.