Начальник свердловской полиции устроил проверку своих сотрудников и пришел в ярость

Начальник свердловской полиции устроил проверку своих сотрудников и пришел в ярость

Начальник свердловской полиции устроил проверку своих сотрудников и пришел в ярость

Сегодня, 19:29
Общество
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Начальник свердловской полиции генерал-лейтенант Александр Мешков принял решение без предупреждения проверить, как проходит соблюдение масочного режима в здании ГУ МВД. В результате несколько десяткой сотрудников получили штрафы.

По словам нескольких источников в силовых структурах, Мешков смотрел записи с камеры и если видел, что кто-то из сотрудников заходит без маски, требовал его идентифицировать и оштрафовать, сообщает Е1.

Куча народу попала под раздачу, генерал сильно ругался,отметил источник.

Факт происшествия подтвердил глава пресс-службы регионального главка Валерий Горелых. Он подчеркнул, что действия Мешкова связаны со сложной эпидемиологической обстановкой, а также всплеском заболеваемости COVID-19.

Напомним, 9 июня стало известно, что в администрации города Нижние Серги прошли обыски. Туда нагрянули сотрудники следственного комитета по Свердловской области и регионального управления ФСБ. Местные чиновники подозреваются в превышении должностных полномочий.

Сюжеты:
Екатеринбург
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