Названы кандидаты на присвоение звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил»

5 претендентов было заявлено на рассмотрение в оргкомитет по трудовым коллективами города, сообщает пресс-служба администрации города. Выбор финалистов осуществлялся тайным голосованием. В первых строках рейтинга оказались Владимир Антонов и Алла Пислегина.
Владимир Антонов был выдвинут трудовым коллективом общества с ограниченной ответственностью «Центр профилактической медицины Уралхимпласт». В настоящее время занимает пост директора ООО «Центр профилактической медицины УХП», является депутатом Нижнетагильской городской думы. Алла Пислегина была выдвинута работниками акционерного общества «НПК «Уралвагонзавод». В настоящее время занимает пост директора выставочного комплекса АО НПК «Уралвагонзавод».
Среди кандидатов были представлены также главный врач ЦГБ № 4 города Нижний Тагил» Константин Аникин, заместитель начальника специального конструкторского бюро измерительной аппаратуры по НИОКР — главный конструктор филиала «НТИИМ» ФКП «НИО «ГБИП России» Александр Елисеев, начальник геологической службы — главный геолог ОАО «ВГОК» Станислав Гайсин.
Окончательное решение, кто из претендентов в 2021 году будет удостоен почетного звания, примут депутаты на заседании Нижнетагильской городской думы. Впервые выбор почетного гражданина города Нижний Тагил» состоялся в 1972 году. Статус почетного гражданина имеют 107 тагильчан.
Напомним, утвержден список кандидатов на присвоение звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил». В него вошли шесть человек. Кандидаты были предложены районными советами ветеранов, предприятиями и депутатами гордумы.