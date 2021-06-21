Названы кандидаты на присвоение звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил»

Названы кандидаты на присвоение звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил»
Названы кандидаты на присвоение звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил»
Сегодня, 17:46ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил» определены городским организационным комитетом по подготовке и проведению Дня города — 2021.

5 претендентов было заявлено на рассмотрение в оргкомитет по трудовым коллективами города, сообщает пресс-служба администрации города. Выбор финалистов осуществлялся тайным голосованием. В первых строках рейтинга оказались Владимир Антонов и Алла Пислегина.

Владимир Антонов
Фото:Нижнетагильская городская дума

Владимир Антонов был выдвинут трудовым коллективом общества с ограниченной ответственностью «Центр профилактической медицины Уралхимпласт». В настоящее время занимает пост директора ООО «Центр профилактической медицины УХП», является депутатом Нижнетагильской городской думы. Алла Пислегина была выдвинута работниками акционерного общества «НПК «Уралвагонзавод». В настоящее время занимает пост директора выставочного комплекса АО НПК «Уралвагонзавод».

Среди кандидатов были представлены также главный врач ЦГБ № 4 города Нижний Тагил» Константин Аникин, заместитель начальника специального конструкторского бюро измерительной аппаратуры по НИОКР — главный конструктор филиала «НТИИМ» ФКП «НИО «ГБИП России» Александр Елисеев, начальник геологической службы — главный геолог ОАО «ВГОК» Станислав Гайсин.

Окончательное решение, кто из претендентов в 2021 году будет удостоен почетного звания, примут депутаты на заседании Нижнетагильской городской думы. Впервые выбор почетного гражданина города Нижний Тагил» состоялся в 1972 году. Статус почетного гражданина имеют 107 тагильчан.

Напомним, утвержден список кандидатов на присвоение звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил». В него вошли шесть человек. Кандидаты были предложены районными советами ветеранов, предприятиями и депутатами гордумы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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