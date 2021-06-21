Названы кандидаты на присвоение звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил»

Окончательное решение, кто из претендентов в 2021 году будет удостоен почетного звания, примут депутаты на заседании Нижнетагильской городской думы. Впервые выбор почетного гражданина города Нижний Тагил» состоялся в 1972 году. Статус почетного гражданина имеют 107 тагильчан.