Пересмотреть дело тагильского стрелка Борисова просят суд его друзья

В обращении отмечается, что стрелки не могли знать, что за деревьями играют дети, а потому сделанные из экспериментов выводы по поводу видимости и слышимости детей с места стрельбы, которые были взяты за основу при вынесении приговора в части умышленного причинения смерти, можно назвать «надуманными».