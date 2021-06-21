Писатель Сергей Лукьяненко высмеял «антипрививочников»

Известный русский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко опубликовал в сети «Фейсбук» обращение к «вакцинофобам» и отрицателям коронавируса. В своем посте он рассказал о том, как бы он поступил с «антипрививочниками».

В первую очередь Лукьяненко напомнил, что наша страна первой в мире изобрела вакцину от ковида. Он заявил, что отечественная вакцина стала лучшей в мире, но россияне упустили возможность первыми выйти из пандемии на зависть всему миру. Писатель назвал придурками и тупыми бестолочами тех, кто отказывается от прививки, пишет newizv.ru. По его мнению, таких людей стоит лишить бесплатного лечения от коронавируса и ограничить в правах. «Уговаривают и упрашивают тупых балбесов привиться религиозные лидеры и правительство. Но ничего не помогает. Никто не прививается, не носит маски — все забили. Если бы я был Темным Властелином, то мои черные штурмовики действовали бы принудительно. Они бы выбивали двери и, злобно хохоча, ставили прививки», — пишет Лукьяненко. Писатель считает, что дураки всегда делают неправильный выбор, и потому давать выбор нельзя. По его мнению, за отказ от вакцинации надо давать год ссылки либо отказывать в правах. Публикация Лукьяненко вызвала ажиотаж среди подписчиков. Пост уже набрал более 6 тысяч комментариев. Мнения подписчиков разделились — одни становятся на сторону писателя, другие считают, что это заказная публикация. С позицией писателя согласился некий Nikolay Kupa, который заявил, что вакцинация обязательно должна быть принудительной, как, например, при оспе. В свою очередь пользователь Маия Микадзе называет таких, как Лукьяненко, сектантами и просит оставить нормальных людей в покое: «Мы устали от всей этой дикой глупости и лжи… Идите вы куда подальше». Другой пользователь под ником Ali Dikanski обвиняет писателя в фашизме и грозит ему Нюрнбергским кодексом: «Ты ответишь за эти слова, сеющие ненависть и раздор! Это обязательно случится!». Своим оппонентам Лукьяненко пожелал, чтобы их слова вернулись им с довесками «из самых светлых глубин моей души».

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