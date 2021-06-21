Смог накрыл Уфу из-за горящего полигона ТКО

Произошел пожар на полигоне ТКО МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» на площади 0,015 га. Общая площадь полигона 50 га. На месте работают силы и средства от МБУ Управление пожарной охраны» города Уфа — семь единиц техники, от обслуживающей организации — два бульдозера, от администрации города — две поливомоечные машины,цитирует «Медиакорсеть» сообщение МЧС Башкирии.
Ночью и утром в соцсетях появились сообщения от жителей Уфы с жалобами на едкий запах. Дым от пожара распространился над всем городом.
Напомним, на прошлой неделе редакция TagilCity.ru побывала в соседней Верхней Салде, где одной из проблем города также является местный полигон ТКО. По словам салдинцев, в теплое время года мусор нередко загорается, и едкий дым несет в сторону жилых домов.
Кроме того, стоит отметить, что в этом году специалисты отмечают значительное обмеление водоемов в Свердловской области, которые нередко становятся источником воды для тушения пожаров.