Смог накрыл Уфу из-за горящего полигона ТКО

Смог накрыл Уфу из-за горящего полигона ТКО
Смог накрыл Уфу из-за горящего полигона ТКО
Сегодня, 14:31ОбществоФото: Медиакорсеть
20 июня в поселке Новые Черкассы под Уфой загорелся мусорный полигон. Смог от пожара окутал весь город.

Произошел пожар на полигоне ТКО МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» на площади 0,015 га. Общая площадь полигона 50 га. На месте работают силы и средства от МБУ Управление пожарной охраны» города Уфа — семь единиц техники, от обслуживающей организации — два бульдозера, от администрации города — две поливомоечные машины,цитирует «Медиакорсеть» сообщение МЧС Башкирии.

Видео:Медиакорсеть

Ночью и утром в соцсетях появились сообщения от жителей Уфы с жалобами на едкий запах. Дым от пожара распространился над всем городом.

Напомним, на прошлой неделе редакция TagilCity.ru побывала в соседней Верхней Салде, где одной из проблем города также является местный полигон ТКО. По словам салдинцев, в теплое время года мусор нередко загорается, и едкий дым несет в сторону жилых домов.

Кроме того, стоит отметить, что в этом году специалисты отмечают значительное обмеление водоемов в Свердловской области, которые нередко становятся источником воды для тушения пожаров.

пожарУфаполигон
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы