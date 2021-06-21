«Свечи памяти» зажглись в парке Бондина в Нижнем Тагиле

«Свечи памяти» зажглись в парке Бондина в Нижнем Тагиле
«Свечи памяти» зажглись в парке Бондина в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:32ОбществоФото: TagilCity.ru
В парке им. Бондина в Нижнем Тагиле 21 июня состоялась акция «Свеча памяти». Мероприятие посвящено событиям 22.06.1941 года. В этот день началась Великая Отечественная война.

На акции присутствовал первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин, вице-мэр по социальной политике Валерий Суров, другие представители администрации Нижнего Тагила и Дворца молодежи. Об этом TagilCity.ru рассказала участница мероприятия Евгения.

На фотографиях с места событий можно увидеть, что на асфальте была выведена памятная надпись и изображение танка. Туда горожане вкладывали зажженные свечи.

Прохожие останавливались, присоединились,отметила Евгения.

Также, в случае предотвращения чрезвычайных ситуаций, в парк прибыли сотрудники МЧС.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, организаторы решили отменить проведение в традиционном формате акции «Бессмертный полк», которая была запланирована на 24 июня 2021 года — в годовщину Парада победителей 1945 года.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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