«Свечи памяти» зажглись в парке Бондина в Нижнем Тагиле

На акции присутствовал первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин, вице-мэр по социальной политике Валерий Суров, другие представители администрации Нижнего Тагила и Дворца молодежи. Об этом TagilCity.ru рассказала участница мероприятия Евгения.
На фотографиях с места событий можно увидеть, что на асфальте была выведена памятная надпись и изображение танка. Туда горожане вкладывали зажженные свечи.
Прохожие останавливались, присоединились,отметила Евгения.
Также, в случае предотвращения чрезвычайных ситуаций, в парк прибыли сотрудники МЧС.
Напомним, организаторы решили отменить проведение в традиционном формате акции «Бессмертный полк», которая была запланирована на 24 июня 2021 года — в годовщину Парада победителей 1945 года.