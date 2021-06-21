Уралец получил штраф за оскорбление власти из-за поста о лысине неизвестного человека

Житель села Гора Свердловской области получил штраф в размере 60 тысяч рублей за оскорбление президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и депутата Госдумы Валентины Терешковой в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По словам адвоката Романа Качанова, на уральца было заведено два дела по статье 20.1 КоАП РФ (Распространение в сети Интернет, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации). Адвокат рассказал, что комментарии датированы 3 мая 2020 года, сообщает Znak. Они сами решают, какой негативный эпитет относится к той или иной личности, даже если в комментариях нет упоминания имени и фамилии,заявил Качанов. В качестве примера приводится то, что единственной характеристикой в одном из словосочетаний был синоним слова «лысый». Однако имя человека, о котором говорится, не указывается. Адвокат отметил, что делом занимается центр «Э». Его сотрудники изучают комментарии в интернете. Качанов подчеркнул, что решение суда будет обжаловаться вплоть до Европейского суда по правам человека. Напомним, в марте сотрудники правоохранительных органов организовали обыск в квартире активиста из Нижнего Тагила Александра Потапова. Мужчина подозревается в оскорблении власти. Обыск произошел из-за комментария в паблике во «ВКонтакте» под материалом про строительство мусоросортировочного завода, который был опубликован в ноябре 2020 года. Полицейские обыскали тагильского активиста из-за комментария во «ВКонтакте»

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