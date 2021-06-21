Уральские медики получили награды за внутриутробную операцию на мозге ребёнка

Уральские медики получили награды за внутриутробную операцию на мозге ребёнка
Уральские медики получили награды за внутриутробную операцию на мозге ребёнка
Сегодня, 16:08ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Обладателями премии «Призвание» стали врач Альберт Суфианов из Тюмени и врач из Екатеринбурга Наталья Косовцова. «Призвание» — главная медицинская премия России, где профессионалы оценивают работу своих коллег.

Церемония награждения Альберта Суфианова и Натальи Косовцовой прошла в Москве. Награждение транслировалась на «Первом канале». Врачи стали обладателями премии «Призвание», сделав первую в России внутриутробную операцию ребенку с гидроцефалией.

Группа акушеров-гинекологов и нейрохирургов под руководством докторов Косовцовой из Екатеринбурга и Суфиянова из Тюмени за проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека, награждена премией «Призвание». Уникальную внутриутробную операцию по лечению гидроцефалии у плода провели доктора,указано на официальном сайте «Первого канала».

Операция такого типа была проведена впервые в России и второй раз в мире. Беременность была доношена, у пациентки родился здоровый ребенок, уточняется на сайте «Первого канала».

Напомним, премии профессионального признания «Медицинский Олимп» были удостоены врачи из Нижнего Тагила. Премии вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Материалы по теме:
Москваврачиоперациянагражднениепремияноворожденный
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы