В топ-10 любителей спиртного вошли жители Свердловской области

Одним из самых пьющих регионов России стала Свердловская область. Больше всего спиртного по итогам первого квартала 2021 года употребляют москвичи и петербуржцы.

В топ-10 любителей алкоголя по итогам первого квартала 2021 года вошли жители Свердловской области, употребив 2,3 миллиона декалитров спиртного. Первое место среди пьющих регионов стала Москва (6,4 миллиона декалитров) и Московская область (6 миллионов декалитров), а также Санкт-Петербург (3,3 миллиона декалитров), сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Росалкогольрегулирования. Как отметили в ведомстве, в целом россияне в текущем году стали пить меньше. Всего в первом квартале 2021 году жители страны купили 66 миллионов декалитров спиртного, а за тот же период времени в 2019 году — 67,8 миллиона декалитров. Напомним, 16 июня двое мужчин, прибывшие в магазин на Porsche, украли алкоголь из магазина «Красное и белое» в Екатеринбурге. Администрация магазина планирует обратиться в полицию, предоставляя в качестве доказательства записи с камер, на которых отчетливо видно, как один из мужчин запихивает в штаны бутылку алкоголя и уходит из магазина, пока его напарник отвлекает кассира. Уральцы на Porshe украли три бутылки ликера из магазина «Красное и белое»

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