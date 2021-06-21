В топ-10 любителей спиртного вошли жители Свердловской области

В топ-10 любителей спиртного вошли жители Свердловской области
В топ-10 любителей спиртного вошли жители Свердловской области
Сегодня, 08:43ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Одним из самых пьющих регионов России стала Свердловская область. Больше всего спиртного по итогам первого квартала 2021 года употребляют москвичи и петербуржцы.

В топ-10 любителей алкоголя по итогам первого квартала 2021 года вошли жители Свердловской области, употребив 2,3 миллиона декалитров спиртного. Первое место среди пьющих регионов стала Москва (6,4 миллиона декалитров) и Московская область (6 миллионов декалитров), а также Санкт-Петербург (3,3 миллиона декалитров), сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Росалкогольрегулирования.

Как отметили в ведомстве, в целом россияне в текущем году стали пить меньше.

Всего в первом квартале 2021 году жители страны купили 66 миллионов декалитров спиртного, а за тот же период времени в 2019 году — 67,8 миллиона декалитров.

Напомним, 16 июня двое мужчин, прибывшие в магазин на Porsche, украли алкоголь из магазина «Красное и белое» в Екатеринбурге. Администрация магазина планирует обратиться в полицию, предоставляя в качестве доказательства записи с камер, на которых отчетливо видно, как один из мужчин запихивает в штаны бутылку алкоголя и уходит из магазина, пока его напарник отвлекает кассира.

Свердловская областьрейтингРоссияобществоалкогольрегионытоп-10
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы