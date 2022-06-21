Проектированием круглогодичного катка в Тагиле займется местная компания

Проектированием круглогодичного катка в Тагиле займется местная компания
Проектированием круглогодичного катка в Тагиле займется местная компания
Сегодня, 12:32ОбществоФото: 1MI
МУП «Тагилгражданпроект» за 650 тысяч рублей выполнит проект крытого катка на ул. Красноармейской в Нижнем Тагиле.

Аукцион на подготовку рабочей документации крытого катка с искусственным льдом проходил с 9 по 20 июня. Победителем стало МУП «Тагилгражданпроект», которое снизило цену практически вдвое, предложив 657 тысяч рублей при начальной стоимости в 1,2 млн рублей. Помимо ТГП заявки подали четыре компании.

Согласно документации, муниципальная фирма должна выполнить инженерные изыскания под новый каток и разработать проектную и рабочую документацию. Обязательным условием является создание цифровой информационной модели.

Будущее здание должно быть одноэтажным, с буронабивным фундаментом и холодильной установкой. Протяженность труб теплоснабжения, водоснабжения и канализации составит 230 м.

Проект и рабочую документацию «Тагилгражданпроект» должен сдать в течение двух недель с момента заключения контракта.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается благоустройство общественных территорий: Привокзальной площади, здания ГДДЮТ и моста через Тагильский пруд. Ранее министр транспорта Свердловской области Василий Старков оценил строительство последнего, отметив успешный ход работ.

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