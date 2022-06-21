Проектированием круглогодичного катка в Тагиле займется местная компания

Аукцион на подготовку рабочей документации крытого катка с искусственным льдом проходил с 9 по 20 июня. Победителем стало МУП «Тагилгражданпроект», которое снизило цену практически вдвое, предложив 657 тысяч рублей при начальной стоимости в 1,2 млн рублей. Помимо ТГП заявки подали четыре компании.