ТПП РФ выбрала победителей конкурса «Лучшая банковская программа для МСП»

В рамках проведенного онлайн-голосования 43 процента представителей российского бизнеса выбрали решение, предложенное Сбером. По словам директора дивизиона «Малый и Микро Бизнес» ПАО Сбербанк Алексея Шашкина, оно направлено прежде всего на то, чтобы предприниматели заметно сэкономили время на ведение собственного дела. Второе важное преимущество заключается в том, что все продукты — в одном месте. Решение Сбера выбрали уже 40 тысяч представителей бизнеса, с удовлетворением отметил Шашкин.