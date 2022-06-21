ТПП РФ выбрала победителей конкурса «Лучшая банковская программа для МСП»

Региональные и федеральные банковские организации подали в общей сложности 30 заявок. Совместно они представили 123 продукта для МСБ. В их числе — услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, программы по консультированию и обучению, а также кредитно-инвестиционные программы. В финал конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» вышли 11 компаний, пишет gorod55.ru.
Из заявления президента ТПП РФ Сергея Катырина следует, что возможность презентовать свои продукты была у каждого банка, участвовавшего в конкурсе. Предприятия МСБ узнали, в свою очередь, о том, какие варианты предлагают им отечественные банковские структуры.
«Для них это возможность максимально сделать самые комфортные условия для себя, удешевить взаимоотношения с банком, — пояснил Катырин. — Это касается и кредитов, и эквайринга, и вообще всех вопросов, связанных с финансированием своего бизнеса».
Следует отметить, что еще на старте конкурса, семь лет тому назад, члены жюри определились со схемой отбора проектов. Ключевыми ее критериями были обозначены стоимость продуктов и скорость, с которой решаются задачи.
В текущем году ситуация другая, подчеркнула вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. Российские банки переживают в настоящее время период неопределенности, поскольку оказались под серьезным санкционным давлением. Многие цифровые сервисы вынужденно пошли на изменение своих программ, констатировала эксперт.
«Поэтому мы, изменив логику, в основу положили то, какую программу банки предлагают, чтобы бизнес, который тоже находится в этой зоне турбулентности, мог получить надежного партнера», — сообщила Дыбова.
В рамках проведенного онлайн-голосования 43 процента представителей российского бизнеса выбрали решение, предложенное Сбером. По словам директора дивизиона «Малый и Микро Бизнес» ПАО Сбербанк Алексея Шашкина, оно направлено прежде всего на то, чтобы предприниматели заметно сэкономили время на ведение собственного дела. Второе важное преимущество заключается в том, что все продукты — в одном месте. Решение Сбера выбрали уже 40 тысяч представителей бизнеса, с удовлетворением отметил Шашкин.
В 2022 году в финале конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» участвовали представители семейного бизнеса, включая детей. Они подготовили для конкурсантов ряд вопросов по финансовой грамотности. В спецноминации под названием «Бизнес — будущее России» победу одержал «Тинькофф банк».