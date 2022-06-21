ТПП РФ выбрала победителей конкурса «Лучшая банковская программа для МСП»

ТПП РФ выбрала победителей конкурса «Лучшая банковская программа для МСП»
ТПП РФ выбрала победителей конкурса «Лучшая банковская программа для МСП»
Сегодня, 12:58Общество
Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ) подвела итоги ежегодного конкурса «Лучшая банковская программа для МСП». Победителя выбирали представители малого и среднего бизнеса (МСБ). Мероприятие провели в формате онлайн в режиме реального времени.

Региональные и федеральные банковские организации подали в общей сложности 30 заявок. Совместно они представили 123 продукта для МСБ. В их числе — услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, программы по консультированию и обучению, а также кредитно-инвестиционные программы. В финал конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» вышли 11 компаний, пишет gorod55.ru.

Из заявления президента ТПП РФ Сергея Катырина следует, что возможность презентовать свои продукты была у каждого банка, участвовавшего в конкурсе. Предприятия МСБ узнали, в свою очередь, о том, какие варианты предлагают им отечественные банковские структуры.

«Для них это возможность максимально сделать самые комфортные условия для себя, удешевить взаимоотношения с банком, — пояснил Катырин. — Это касается и кредитов, и эквайринга, и вообще всех вопросов, связанных с финансированием своего бизнеса».

Следует отметить, что еще на старте конкурса, семь лет тому назад, члены жюри определились со схемой отбора проектов. Ключевыми ее критериями были обозначены стоимость продуктов и скорость, с которой решаются задачи.

В текущем году ситуация другая, подчеркнула вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. Российские банки переживают в настоящее время период неопределенности, поскольку оказались под серьезным санкционным давлением. Многие цифровые сервисы вынужденно пошли на изменение своих программ, констатировала эксперт.

«Поэтому мы, изменив логику, в основу положили то, какую программу банки предлагают, чтобы бизнес, который тоже находится в этой зоне турбулентности, мог получить надежного партнера», — сообщила Дыбова.

В рамках проведенного онлайн-голосования 43 процента представителей российского бизнеса выбрали решение, предложенное Сбером. По словам директора дивизиона «Малый и Микро Бизнес» ПАО Сбербанк Алексея Шашкина, оно направлено прежде всего на то, чтобы предприниматели заметно сэкономили время на ведение собственного дела. Второе важное преимущество заключается в том, что все продукты — в одном месте. Решение Сбера выбрали уже 40 тысяч представителей бизнеса, с удовлетворением отметил Шашкин.

В 2022 году в финале конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» участвовали представители семейного бизнеса, включая детей. Они подготовили для конкурсантов ряд вопросов по финансовой грамотности. В спецноминации под названием «Бизнес — будущее России» победу одержал «Тинькофф банк».

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