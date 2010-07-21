129 российских сборных не обеспечены медперсоналом

Менее 20% россиян, занимающихся спортом, проходят регулярныемедосмотры и находятся под врачебным контролем. Не хватает медиков не тольколюбителям, но и профессиональным спортсменам. Как пишет «Уралинформбюро», соссылкой на высказывание главы Минздравсоцразвития Татьяны Голиковой, охватуглубленных медобследований сборных команд России не превышает 25% от общейчисленности спортсменов. На лекарства лучшим атлетам страны выделяется сумма от250 до 500 рублей в сутки. Причем для некоторых спортсменов таблетки и мази сталиединственным шансом избавиться от травм - 129 отечественных сборных вообще необеспечены медперсоналом. Такая ситуация негативно сказывается на развитииспорта.