21 июля таможне Нижнего Тагила исполняется 17 лет

21 июля 1993 года таможенный пост «Нижний Тагил» Екатеринбургской таможни преобразован в Нижнетагильскую таможню. В последующие годы был пройден большой путь развития от небольшого коллектива из 10 человек до полноценной многофункциональной таможни со штатной численностью около 200 единиц, со ссылкой на пресс-службу Нижнетагильской таможни сообщает ntagil.org.

Сегодня в регионе деятельности таможни (а это 46% территории Свердловской области) создана разветвленная таможенная инфраструктура. Действуют 3 таможенных поста: Серовский, Нижнетагильский и Нижнетагильский металлургический комбинат. Таможня контролирует внешнеторговую деятельность крупнейших не только на Урале, но и в России предприятий металлургического, машиностроительного, лесного, горнорудного комплексов. Среди них ОАО НПК «Уралвагонзавод», ОАО «НТМК», ОАО «СУАЛ» филиал «БАЗ», ОАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА», ОАО «Серовский завод ферросплавов», ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова».