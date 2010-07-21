Для реконструкции детских садов необходимо 156 млрд рублей
21 июля 2010, 07:14ОбществоОльга
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Реализация программы развития детских садов в Свердловской области обойдется региональному бюджету в 156 млрд рублей. Об этом сообщил 20 июля губернатор Александр Мишарин. Средства необходимо найти до 2015 года.
Для частичного решения проблемы нехватки мест в детсадах планируетсяразмещать большее количество воспитанников в существующих зданиях, атакже реконструировать помещения, которые пришли в негодность и строитьновые детсады, сообщает УралПолит.Ru.
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