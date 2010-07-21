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Для реконструкции детских садов необходимо 156 млрд рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Для реконструкции детских садов необходимо 156 млрд рублей

21 июля 2010, 07:14ОбществоОльга
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