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«Евраз» в Нижнем Тагиле открыл выставку «Мы делаем мир сильнее»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Евраз» в Нижнем Тагиле открыл выставку «Мы делаем мир сильнее»

21 июля 2010, 15:47ОбществоСергей Демидов
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