«Евраз» в Нижнем Тагиле открыл выставку «Мы делаем мир сильнее»

В честь Дня металлурга на площади перед входом на стадион«Уралец» была открыта корпоративная фотовыставка «Евраза» «Мы делаем мирсильнее». На выставке представлены более 120 фотографий лучших работниковпредприятий комбинатов «Евраза». Среди них рационализаторы, изобретатели,участники социальных проектов. Также на фотографиях запечатленыпроизводственные мощности предприятий «Евраза», которые расположены на Урале, вСибири, Украине, Чехии, ЮАР, Италии, Канаде. Фотографии размещены на мобильных экспозиционных модулях.Благодаря этому выставку смогут увидеть жители разных городов. 17 июля она ужеукрашала центральную площадь Нижней Салды. 8 августа выставка вновь откроется вНижнем Тагиле - в парке им. Бондина. А потомотправится в другие уральские города, где есть предприятия Евраза. Ставшая ужетрадиционной ежегодная фотовыставка «Евраза» проводится в четвертый раз,отмечает департамент по связям со СМИ Евраза.