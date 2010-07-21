Летать российскими самолетами становится опасно

Дальше — только полный и окончательный развал отрасли и неизбежные катастрофы с человеческими жертвами. Пилоты крупнейшей российской авиакомпании обратились через «Московский Комсомолец» к пассажирам, сообщает Лента66.ru .

"Мы хотим, чтоб услышали все: авиационной отраслью страны в последние годы управляют дилетанты. А потому и мы — летчики, и вы — пассажиры, — все сейчас находимся на волосок от масштабных катастроф", - заявили летчики. «Московский Комсомолец» отмечает, что впервые российские летчики рассказали о критической ситуации в гражданской авиации, не скрывая своих имен.