Лето 2010 года стало рекордным по количеству несчастных случаев на воде
21 июля 2010, 08:47ОбществоОльга
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По данным МЧС России, с начала июля жертвами происшествий на воде стали 688 человек.
Из-за аномальной жары, которая не спадает последние несколько недель, многие россияне стараются больше времени проводить на водоемах. И, как это ни печально, большинство отдыхающих погибают на воде: активно плавая, не соизмеряя свои возможности, купаясь в нетрезвом виде и в запрещенных местах, а также неправильно эксплуатируя всевозможные маломерные суда, сообщает газета «Новые Известия».
Главными причинами происшествий на воде МЧС России называет купание в неустановленных местах и употребление спиртных напитков.
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