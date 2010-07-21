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Лето 2010 года стало рекордным по количеству несчастных случаев на воде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лето 2010 года стало рекордным по количеству несчастных случаев на воде

21 июля 2010, 08:47ОбществоОльга
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