Лето 2010 года стало рекордным по количеству несчастных случаев на воде

Из-за аномальной жары, которая не спадает последние несколько недель, многие россияне стараются больше времени проводить на водоемах. И, как это ни печально, большинство отдыхающих погибают на воде: активно плавая, не соизмеряя свои возможности, купаясь в нетрезвом виде и в запрещенных местах, а также неправильно эксплуатируя всевозможные маломерные суда, сообщает газета «Новые Известия».