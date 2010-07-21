Лишать уклонистов возможности учиться в вузах неправомерно

Предложение о таком наказании внес накануне руководитель Института политического и военного анализа Александр Шаравин. Его поддерживают свердловские военные, комитет солдатских матерей Екатеринбурга относится к идее крайне негативно, сообщает АПИ.

По мнению юристов, предложение нарушает конституционное право на получение высшего образования. Кроме того, наказание за уклонение от службы уже предусмотрено в законодательстве (ст.25.5 КоАП и ст.325 УК РФ.КоАП и УК РФ).

Руководитель общественной организации «Комитет солдатских матерей Екатеринбурга» Марина Лебедева считает, что для уклонения отслужбы могут быть веские причины. «Кто-то может воспитывать вдвоем с несовершеннолетней супругой маленького ребенка, а отсрочку на воспитание малыша сняли. Или у призывника может быть онкологически больная мать, справку об уходе за которой еще не дали», – цитирует АПИ Марину Лебедеву.