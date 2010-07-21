Менеджмент и экономика по-прежнему в моде среди абитуриентов
21 июля 2010, 16:16ОбществоСергей Демидов
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Менеджмент и экономика по-прежнему в моде среди абитуриентов
Абитуриенты свердловских вузов по-прежнему мечтают получитьвысшее образование в сфере экономики, менеджмента или социальных наук. Как и впрошлом году, конкурс на специальности этих направлений - самый высокий. Обэтом Новому региону сообщили в приемных комиссиях основных свердловских вузов.Отчасти это объясняется тем, что на специальности такого профиля, кромеобязательных русского языка и математики требуется сдавать всего одиндополнительный экзамен – естествознание.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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