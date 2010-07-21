На Урале появились монеты посвященные Олимпийским играм-80

На Урал поступила серия монет из драгоценных металлов,посвященных Олимпийским играм 80-го года. Именно в эти дни отмечается 30-летнийюбилей Олимпиады-80. Олимпийские монеты выполнены в нескольких вариантах.Серебряные монеты выпущены номиналом 5 и 10 рублей. На них изображены различныевиды спорта, входящие в олимпийскую программу. В серии представлено 28разновидностей серебряных монет. Как пишет «УрБК», золотые монеты изготовленыноминалом 100 рублей, их всего шесть видов.