Начал работу социальный портал для детей с ограниченными возможностями

В Свердловской области начал работу социальный портал дляучащихся с ограниченными возможностями здоровья. Интернет-порталwww.znaem-mozhem.ru — это площадка для включения учащихся с ограниченнымивозможностями здоровья в общественную жизнь. На страницах сайта есть полезнаяинформация о различных формах обучения и учебных заведениях, в том числе,реализующих образовательные программы для людей с ограниченными возможностямиздоровья. На портале «Знаем-можем» представлена справочная информация обучреждениях культуры, доступных для посещения людьми с ограниченнымивозможностями — кинотеатрах, музея, библиотеках. Тагильские подростки, такжемогут обратиться к ресурсу, за подробной информацией об учебном заведении, вкоторое они собираются поступать.