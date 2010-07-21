Начал работу социальный портал для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Социальный портал «Знаем-можем» должен помочь молодым людям включиться в общественную жизнь.
Начал работу интернет-портал www.znaem-mozhem.ru. «Знаем-можем» — это площадка для включения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь. Проект создан Национальным советом молодежных детских объединений России и коммуникационным агентством АГТ при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
На страницах портала публикуется полезная информация о современных образовательных технологиях, призванных сделать качественное образование доступным для всех: основные законы об образовании и правах человека, сведения о различных формах обучения и учебных заведениях, в том числе, реализующих образовательные программы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
На портале «Знаем-можем» представлена справочная информация об учреждениях культуры, доступных для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья, — кинотеатрах, музея, библиотеках. Регулярно публикуются свежие новости, посвящённые развитию российского образования, презентации выставок и анонсы премьер, специализированные книги и фильмы, предложения работы, проводятся опросы и конкурсы.
Портал «Знаем-можем» является открытой площадкой для общения, инициатив и дискуссий молодых людей вне зависимости от возможностей, но с учётом особенностей их здоровья, позволяющей высказывать свое мнение, делиться проблемами и находить их решение, обмениваться опытом и впечатлениями, встречать новых друзей, сообщили в министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.