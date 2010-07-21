Накануне Дня города в Нижнем Тагиле состоится «Праздник цветов»

Накануне Дня города в Нижнем Тагиле состоится «Праздникцветов». Он состоится 7-го августа в парке Бондина. Откроется цветочныйпраздник костюмированным шествием «Цветочный ручеек», которое пройдет от «Современника».В течение всего дня в парке будет работать выставка изделий народноготворчества с цветочной тематикой «Город мастеров». Кроме того, здесьпланируется развернуть выставку-продажу комнатных растений, семян и рассады. Амузей-заповедник «Горнозаводской Урал» представит фотовыставку «Цветочныйкалейдоскоп». Садоводы-любители будут составлять «Букет ветерану». И пройдётконкурс детского костюма «Цветочная фея». На празднике, будут подведены итогиконкурса «Салют Победы». Он , напомню, предполагается создание и обустройствона улицах города цветочных клумб. Силами коммунальных служб будут обустроеныцветочные композиции на набережной Нижнетагильского пруда, Черноисточинскомшоссе, проспекте Вагоностроителей, отмечает официальный сайт города.