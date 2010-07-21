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Накануне Дня города в Нижнем Тагиле состоится «Праздник цветов»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Накануне Дня города в Нижнем Тагиле состоится «Праздник цветов»

21 июля 2010, 15:42ОбществоСергей Демидов
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