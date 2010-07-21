Около 50-ти милиционеров уволены за нарушение служебной дисциплины

Около 50-тимилиционеров уволены за нарушение служебной дисциплины. Об этом рассказалначальник нижнетагильского УВД Андрей Исаев. По его словам, в конце годарайотделы нижнетагильской милиции ожидает реформирование. На сегодня приём наслужбу в гарнизон милиции закрыт. И происходит естественная убыль сотрудников.Кто-то уходит на пенсию. А нарушителей дисциплины увольняют. Таких уволенных –уже 50 человек. Около половины – бывшие сотрудники ППС, отметил Андрей Исаев.Дело в том, что в недавнем прошлом полк ППС активно набирал людей для работы. Ине все пришедшие на службу по своим личностным качествам подходили для работы вмилиции. Сейчас пришло время от таких сотрудников отказаться. Основнаяреорганизация коснётся управленческого аппарата районных отделов милиции. Какрассказал Андрей Исаев, ожидается сокращение численности штабов, кадров итыловых служб. Но ни в коем случае не будет сокращения числа участковых илиследователей.