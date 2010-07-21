Работодатели должны предоставить в пенсионный фонд отчетность по страховым взносам до 2-го августа.
Работодатели должны предоставить в пенсионный фонд отчетность по страховым взносам до 2-го августа.
Пенсионный фонд Нижнего Тагила и Пригородного районапродолжает принимать отчетность от работодателей – плательщиков страховыхвзносов. Напомню, что отчетная кампания началась 1 июля и закончится 2 августа.Её особенность заключается в том, что в течение одного месяца работодатели впервые одновременноподают в пенсионный фонд расчет по начислениям и уплаченным страховым взносамна обязательное пенсионное и медицинское страхование за второй квартал 2010года и сведения индивидуального учета своих работников за первое полугодие. Какрассказали нам в пенсионном фонде, работодателям рекомендуется не откладыватьотчетность на конец июля и представлять ее в соответствии с графиками,поскольку в отношении плательщиков страховых взносов, нарушивших сроки представленияотчетности, будет наложен штраф.
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