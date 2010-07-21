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Русское слово "дождь" стало одним из самых популярных в Twitter
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Русское слово "дождь" стало одним из самых популярных в Twitter

21 июля 2010, 16:27ОбществоСергей Демидов
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