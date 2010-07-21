Русское слово "дождь" стало одним из самых популярных в Twitter

В число самых популярных выражений-трендов микроблогерскогосервиса Twitter вошло русское слово "дождь". Слово стало популярнымблагодаря первому за несколько недель жары дождю, прошедшему в Москве иПодмосковье. В Twitter ежеминутно появлялись десятки сообщений о дожде,передаёт Лента.Ру. Одновременно российские пользователи решили разыграть непривыкших к кириллице в списке трендов иностранцев, предложив им собственныетолкования слова. Наиболее популярными стали варианты "дождь - это название новой российской атомнойбомбы" и дождь – это имя нового питомца Путина". Их перепостили свышесотни человек. "Дождю" удалось занять восьмое место в топ-10трендов.