Сегодня у тагильской таможни день рождения. 21 июля 1993 годатаможенный пост «Нижний Тагил» Екатеринбургской таможни был преобразован вНижнетагильскую таможню. Поэтому сегодня Нижнетагильской таможне исполняется 17 лет. За эти годы таможня прошла развитияот небольшого коллектива в 10 человек, до полноценной многофункциональнойтаможни со штатной численностью 200 сотрудников. Главный итог, который можноподвести за эти годы - это стабильность работы, отмечают в пресс-службеведомства. За 1 полугодие 2010 года таможенными постами Нижнетагильской таможниоформлено 8 тысяч 200 грузовых таможенных деклараций. Грузооборот в регионедеятельности таможни составил почти 2 миллионатонн. А внешнеторговый оборот - 1,5миллиарда долларов США. Внедрениеновейших форм таможенного оформления, к примеру, электронного декларирования, сталиприоритетными направлениями деятельности Нижнетагильской таможни.