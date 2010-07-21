Средний Урал предоставил соседям, пострадавшим от засухи, поля для заготовки кормов

Для пострадавших от засухи соседей – Челябинской области иБашкирии, Средний Урал предоставил поля для заготовки кормов. Как сообщилиНакануне.RU в пресс-службе свердловского министерства сельского хозяйства ипродовольствия, регион выделил для них больше 20 тыс. гектаров свободныхземель. Это территории Пригородного, Режевского, Слободотуринского, Шалинскогорайонов области. "Предполагается, что соседи самостоятельно будут вестисбор кормовых на этих территориях, перебросив туда свою технику ибригады", - отметили в пресс-службе минсельхоза.