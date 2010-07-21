Средняя зарплата работников свердловских предприятий за год выросла почти на 10%
21 июля 2010, 16:08ОбществоСергей Демидов
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Средняя зарплата работников свердловских предприятий за год выросла почти на 10%
Среднемесячная заработная плата работников свердловскихпредприятий выросла за год почти на 10%. Как сообщает пресс-служба министерстваэкономики Свердловской области, сегодня средняя зарплата работников в регионесоставляет 18 тыс. 819 рублей. Наибольшие темпы роста заработной платынаблюдались у работников предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых,обрабатывающих производств, транспортных предприятий и связистов, а также уработников финансовой сферы, передаёт АПИ
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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