Средняя зарплата работников свердловских предприятий за год выросла почти на 10%

Среднемесячная заработная плата работников свердловскихпредприятий выросла за год почти на 10%. Как сообщает пресс-служба министерстваэкономики Свердловской области, сегодня средняя зарплата работников в регионесоставляет 18 тыс. 819 рублей. Наибольшие темпы роста заработной платынаблюдались у работников предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых,обрабатывающих производств, транспортных предприятий и связистов, а также уработников финансовой сферы, передаёт АПИ