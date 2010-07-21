В блогах покойников появятся новые записи
21 июля 2010, 09:16ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ники многих замороженных аккаунтов может приобрести любой желающий за $15. Так можно купить и имя дневника ныне мертвого человека.
Согласно новому правилу, введенному в ЖЖ на прошлой неделе, пользователи могут лишиться своих не используемых по тем или иным причинам дневников, пишет Газета.ru. Руководство LiveJournal Russia объясняет новые правила необходимостью чистки базы и снижения нагрузки на серверы.
Владельцам ЖЖ, которые не посещали свой журнал два года или более, приходит почтовое уведомление. У хозяина журнала есть две недели, чтобы залогиниться и таким образом подтвердить свою заинтересованность в нем. Если же он этого не сделает, то его журнал будет стерт, а ник поступит "в продажу".
Возмущение блогеров вызывает тот факт, что в продажу поступают и те журналы, которые велись покойными ныне людьми.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей