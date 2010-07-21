В блогах покойников появятся новые записи

Согласно новому правилу, введенному в ЖЖ на прошлой неделе, пользователи могут лишиться своих не используемых по тем или иным причинам дневников, пишет Газета.ru . Руководство LiveJournal Russia объясняет новые правила необходимостью чистки базы и снижения нагрузки на серверы.

Владельцам ЖЖ, которые не посещали свой журнал два года или более, приходит почтовое уведомление. У хозяина журнала есть две недели, чтобы залогиниться и таким образом подтвердить свою заинтересованность в нем. Если же он этого не сделает, то его журнал будет стерт, а ник поступит "в продажу".