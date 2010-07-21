С начала купальногосезона в водоёмах Нижнего Тагила погибли уже трое человек. Все погибшиенаходились в состоянии алкогольного опьянения, это и стало причиной трагедии,рассказали нам водные спасатели. Последний случай был зарегистрирован вчера в10 вечера на Кушве. В целом, за прошедшие сутки на водоемах России – погиблорекордное число человек. Из 85 зарегистрированных происшествий погиб 71человек, сообщил Агентству национальных новостей представитель МЧС России. «Сначала текущего года на воде уже утонули почти 2,5 тысячи человек, из нихтолько в июне погибли 1 тысяча 244 человека. Основными причинами гибели людейявляется купание в неустановленных местах и употребление спиртных напитков», -говорит представитель ведомства.