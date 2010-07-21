Водитель, сбив мужчину, скрылся. Инспекторы ГИБДД ищут очевидцев
21 июля 2010, 15:34ОбществоСергей Демидов
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Водитель, сбив мужчину, скрылся. Инспекторы ГИБДД ищут очевидцев
Около полуночи на трассе Екатеринбург-Серов в районеЧеремшанки был совершен наезд на 24 летнего мужчину. Водитель с местапроисшествия скрылся. Лежащего парня заметил водитель проезжавшей мимо«девятки». Он подобрал пострадавшего и повёз его в больницу. Но от полученныхтравм молодой мужчина скончался прямо в машине. Инспекторы ГИБДД просят всехочевидцев обратиться в Дежурную часть пономеру 25-00-44.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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