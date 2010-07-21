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Водитель, сбив мужчину, скрылся. Инспекторы ГИБДД ищут очевидцев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель, сбив мужчину, скрылся. Инспекторы ГИБДД ищут очевидцев

21 июля 2010, 15:34ОбществоСергей Демидов
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