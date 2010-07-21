Все школы и детские сады Нижнего Тагила оборудованы пожарной сигнализацией.

Все школы и детскиесады Нижнего Тагила оборудованы пожарной сигнализацией. Об этом нам рассказалначальник отдела развития материально-технической базы системы образованиягорода Игорь Зубяк. По его словам, приёмка общеобразовательных и дошкольныхучреждений к новому учебному году в Нижнем Тагиле уже завершилась. Все школы идетские сады приняты. Для достижения таких результатов коллективам учрежденийпришлось хорошо потрудиться, чтобы выполнить все предписания надзорныхведомств. Самое важное из них – оборудование здания школы или садикапротивопожарной сигнализацией. В результате все общеобразовательные идошкольные учреждения города эту сигнализацию установили. Отмечу, что по даннымДжастМедиа в Свердловской области приёмку прошли лишь 10% общеобразовательныхучреждений. Остальные устраняют замечания Роспотребнадзора и Госпожарнадзора.