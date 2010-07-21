Задержан человек, управлявший яхтой-убийцей
21 июля 2010, 08:40ОбществоОльга
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Задержан мужчина, который подозревается в том, именно он был за штурвалом яхты, насмерть раздавившей девушку в Пироговском водохранилище в Московской области.
Напомним, после трагедии яхта скрылась с места происшествия. По свидетельству очевидцев, находящиеся на яхте молодые люди были в нетрезвом состоянии.
Раненую Олесю Иванову, которая приехала в Московскую область из поселка Пионер Шиганского района Самарской области, попытались спасти сотрудники «скорой помощи», которая подъехала к месту трагедии через 15 минут, вскоре за сотрудниками МЧС, чья база находится на противоположном от пляжа берегу. Однако спасти девушку не удалось – из-за травм, не совместимых с жизнью, она скончалась прямо на пляже, сообщает газета "Новые известия".
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