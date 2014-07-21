Аптека.ру собрала широкий список популярных и выгодных средств от варикоза в одном месте

На сайте федерального сервиса apteka.ru собран специальный каталог средств от варикозного расширения вен. В нем предлагается выгодно приобрести ряд популярных препаратов.

Боль, тяжесть, жжение в ногах – первые симптомы развивающегося варикозного расширения вен. Вдвойне неприятно, что помимо серьезных проблем со здоровьем, варикоз заставляет женщин прятать ноги под колготками и чулками в жаркое летнее время.

Сервис Apteka.ru предлагает заказать* ряд средств, которые способствуют уменьшению проявлений симптомов варикозного расширения вен. Конечно же, перед применением представленных ниже средств необходимо посоветоваться с лечащим врачом.

При лечении симптоматики варикозного расширения важно препятствовать образованию тромбов. Здесь помогают средства, содержащие гепарин натрия. Популярность завоевал гель Лиотон, который оказывает противоотечное, противовоспалительное и местное антитромботическое действие.

Средства с P-витаминной активностью отлично тонизируют вены и оказывают противовоспалительное действие. На сайте сервиса apteka.ru можно заказать такие средства в формате геля (Троксевазин) или в капсулах (Троксерутин).

Избавиться от ощущения тяжести в ногах помогают противоотечные средства. Например, гель от отеков Венитан, снижающий болевые ощущения гель Венолгон или тонизирующий крем Акулий жир.

Также Apteka.ru предоставляет возможность выгодно заказать специальный травяной сбор Вита-Плант №7**. Растительные компоненты, содержащиеся в этом чае, при регулярном употреблении могут способствовать укреплению сосудов.

Для улучшения кровообращения в ногах на ранних стадиях варикозного расширения вен можно использовать колготки и гольфы Релаксан.

Помимо препаратной терапии, важно не забывать о ряде полезных советов. Например, не стоит злоупотреблять с баней, горячими ваннами или долго находиться на солнце в самые жаркие часы. Офисным работникам можно взять на вооружение американскую привычку класть ноги на стул. Также стоит помнить об отличном профилактическом эффекте плавания и вечерних прогулок.

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Имеются противопоказания, перед применением лекарственных средств необходима консультация специалиста.

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