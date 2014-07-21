Ибрагим Абдулкадыров удостоен почетной грамоты: «Стабильная и эффективная работа»

В присутствии руководителей территориальных ОВД, а также уполномоченного по правам человека, руководителя администрации Губернатора области, начальников областного суда, регионального следственного управления и прокуратуры генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин рассказал об успехах и недостатках в работе вверенного ему подразделения, сделав акцент на необходимости более тщательного расследования преступлений по основным характеризующим криминальную ситуацию составам, рассказали в пресс-службе МВД Нижнего Тагила.

Кроме официальной части заседания, в ходе которой звучали цифры, характеризующие работу свердловской области за полугодие, в ходе коллегии состоялось награждение отличившихся сотрудников.

В целом, ведомственных наград МВД России, почетных грамот и других знаков отличия были удостоены 12 человек.

Еще трое руководителей были удостоены почетной грамоты МВД России. Среди них начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник Ибрагим Абдулкадыров.

По словам начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал – лейтенанта полиции Михаила Бородина, работа Нижнетагильской полиции характеризуется как эффективная и стабильная.