На доме легендарного конструктора танков в Нижнем Тагиле открыли мемориальную доску (ФОТО)

В открытии также приняли участие Андрей Терликов, генеральный директор-главный конструктор ОАО УКБТМ (входит в состав корпорации УВЗ), которое в 1953-1969 гг. возглавлял Леонид Карцев, а также ветераны КБ и Уралвагонзавода. Администрацию Нижнего Тагила представил Владислав Пинаев, первый заместитель главы администрации города.

Я патриот Нижнего Тагила и Уралвагонзавода, – так сам про себя всегда говорил Леонид Карцев. Участник Великой Отечественной войны, он был назначен на высокую должность в возрасте 31 года и стал самым молодым в истории отечественного танкостроения главным конструктором.

О его выдающемся таланте конструктора и руководителя говорили все присутствующие. Под руководством Карцева были разработаны 26 образцов бронетанковой техники, девять из которых приняты в серийное производство. В том числе боевые машины Т-54А, Т-54Б, Т-55, Т-62 и их модификации, а также первый в мире истребитель танков ИТ-1. До сих пор его танки составляют ударную силу сухопутных войск многих государств мира.

Они востребованы, - отметил главный конструктор УКБТМ Терликов. – Танки до сих пор в строю. Им отдают предпочтение. Это надежные машины.

Леонид Николаевич Карцев заложил основу знаменитого танка Т-72 и «во многом определил концепцию развития отечественного танкостроения, которая применяется по сей день и по праву считается одной из лучших в мире», - подчеркнул Андрей Терликов.

Фотографии пресс-службы УВЗ

Сам Карцев считал жизнь и работу в нижнетагильском КБ «основной вехой своей биографии». Об этом рассказала дочь конструктора Галина Карцева. Подтверждением ее слов служит и книга Карцева «Моя судьба – Нижний Тагил». Именно в этом уральском городе Леонид Николаевич вырос профессионально и нашел друзей на всю жизнь, которую, как он сам считал, была интересной. Он смог создать коллектив единомышленников в УКБТМ, коллектив, где не только упорно работали, но и вместе отдыхали. При Леониде Николаевиче активно развивалась самодеятельность, активизировалась спортивная жизнь конструкторов.

Не перестаю удивляться масштабу мыслей людей того поколения, что прошли войну, разруху и репрессии, - сказал Владислав Пинаев. – Мы открываем сегодня памятную доску Леониду Карцеву, и каждый проходящий мимо нее должен гордиться, что в Нижнем Тагиле жил такой человек, что и сейчас живут такие люди, которых знает и которыми гордится весь город, вся Россия.