Результаты «Квадрокации»

Подошла к концу грандиозная акция «Квадрокация», которую проводила компания «Уралконтрактнефть» на протяжении четырех месяцев. Акция началась в марте и с 15 апреля тагильчане получали подарки от компании. Для того, чтобы стать участником необходимо было просто заправиться на любой автозаправочной станции «Уралконтрактнефть» от 17 литров бензина или 50 литров дизельного топлива. И вот 15 июля определился последний победитель в акции Владимир Кожевников! Кроме Владимира обладателями главного приза стали еще 3 счастливчика: Сергей Мукин, Евгений Смольянинов и Александр Карбанов. Так же компания «Уралконтрактнефть» подарила видеорегистраторы, навигаторы, антирадары, FM-модуляторы, компрессоры для подкачки шин, наборы инструментов и многие другие полезные автомобилистам подарки. Всего на протяжении 4х меяцев в акции приняли участие более 160 000 человек, которые просто заправлялись на АЗС «Уралконтрактнефть»! Розыгрыши проводили ведущие Тагил-ТВ в присутствии наблюдательной комиссии и прямо в студии победителям сообщалась радостная новость.