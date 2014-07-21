Тагильчане ищут человека, пропавшего на сплаве по Чусовой (ФОТО)
21 июля 2014, 17:35Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В настоящее время в Нижнем Тагиле разыскивают человека, который потерялся на сплаве по реке Чусовая.
Пропавшего человека зовут Владимир Иванов. Последний раз его видели 13-го июля на камне Столбы. Предположительно область местонахождения от Столбов до города Чусовой.
Был на светло-зеленой 3-х местной байдарке. Из одежды темно-зеленый плащ, джинсы. С собой синий рюкзак, желто-зеленые двусторонние коврики.
В настоящее время его ищут жена Татьяна и знакомые. Они призывают всех сплавляющихся обратить внимание на приметы человека и помочь установить его местонахождение. Телефон для связи: 8-900-20-22-385 (Татьяна).
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей