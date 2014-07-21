В полиции Нижнего Тагила прошел открытый смотр личного состава (ФОТО)

В ходе строевого смотра командиры подразделений проверили готовность сотрудников к службе, обеспеченность форменным обмундированием, наличие у них документов, личных жетонов, другой специальной документации, а также знание полицейскими правил применения, использования табельного оружия и специальных средств.

В присутствии руководителей и личного состава, приказом начальника ММУ МВД России полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова за добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, смелость и заинтересованность, слаженность действий, проявленное при задержании подозреваемого лица и содействии в раскрытии преступлений награждены почетными грамотами и денежными премиями полицейские батальона патрульно – постовой службы Сергей Осипов, Алена Исаева, Юрий Репьев и Роман Любич.

Исполняющий обязанности начальника отдела по работе с личным ММУ МВД России «Нижнетагильское» майор внутренней служба Виктор Колотыгин отметил, что это мероприятие проводилось для выявления готовности сотрудников полиции к несению службы. На сегодняшний день, к недостаткам можно отнести неполное обеспечение форменным обмундированием полиции. Но, несмотря на это, гарнизон полиции нижнего Тагила на 100 % готов к охране общественного порядка и защите граждан от преступных посягательств. После завершения мероприятия полицейские отправились на места несения службы.