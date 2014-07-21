В центре Нижнего Тагила с рельс сошел трамвай (ФОТО)

С рельс сошел второй вагон состава. Со стороны практически незаметно, рассказывают очевидцы, но приглядевшись, можно увидеть, что колеса трамвая стоят на грунте.

На месте инцидента находились работники, которые обесточили вагон и отцепили его движущего состава. Сейчас все силы направлены на то, чтобы вернуть тележку на место.

Добавим, что происшествие стало причиной «трамвайной пробки» - освобождения путей дожидается еще пара трамваев на маршруте.

Напомним, что это уже второй случай схождения трамвая с рельс за последний месяц. Подобный инцидент случился 4 дня назад - 17 июля на Вагонке.