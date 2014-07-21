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В центре Нижнего Тагила с рельс сошел трамвай (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В центре Нижнего Тагила с рельс сошел трамвай (ФОТО)

21 июля 2014, 09:40Общество
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