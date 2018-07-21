Мошенники из «ПрофГазБезопасности» ходят по домам жителей Нижнего Тагила

По домам жителей Нижнего Тагила начали ходить двое молодых людей, которые представляются сотрудниками компании «ПрофГазБезопасность». Они предлагают пройти платную проверку и инструктаж по пользованию газовым оборудованием.

Адрес офиса компании не сообщают, удостоверения демонстрируют быстро и тут же убирают, передает сообщество «Черный список Тагила». Некоторые подписчики подтвердили факт встречи с сотрудниками этой компании.

Еще 13 числа по Циолковского ходил парень, представлялся газовщиком. Мол, плановая проверка. Когда в квартиру не пустили, стал спрашивать, не пахнет ли газом, ни кружится ли голова во время готовки. На одежде название фирмы «ПрофГазБезопасность». Позвонили газовикам, сказали, такой компании в Нижнем Тагиле вообще не существует,рассказала подписчица по имени Татьяна.