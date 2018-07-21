Юные тагильчане из «Антоновского» отработали навыки эвакуации при пожаре

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В традиционный для детского загородного лагеря «Антоновский» День безопасности сотрудники и воспитанники отработали навыки эвакуации при пожаре.
Сюжеты: Нижний Тагил
19 июля в детском лагере «Антоновский» прозвучал сигнал пожарной тревоги. Детские отряды и воспитатели эвакуировались из корпусов и собрались в актовом зале. Пожар был учебным и проверял то, насколько хорошо дети и взрослые знают правила пожарной безопасности и поведения при эвакуации.
В актовом зале специалисты экстренных служб рассказали ребятам об опасностях, которые могут их подстерегать летом в лесу и на воде, показали обучающие мультфильмы, демонстрирующие, как действовать в экстренной ситуации.
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Дни безопасности стали традиционными для «Антоновского», сообщает пресс-служба Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил. На них дети получают знания, которые могут пригодиться им во взрослой жизни.
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