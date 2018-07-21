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Юные тагильчане из «Антоновского» отработали навыки эвакуации при пожаре
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юные тагильчане из «Антоновского» отработали навыки эвакуации при пожаре

Сегодня, 09:40Общество
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