Православные Екатеринбурга требуют убрать «Супрематический крест» Покраса Лампаса
Граффити под названием «Супрематический крест» в Екатеринбурге, который был нарисован в рамках фестиваля «Стенограффия», по мнению православной общественности, должен быть уничтожен, сообщает «ЕАН».
С таким заявлением к губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому обратилась представитель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова.
Она считает, что «попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно» и просит провести опрос среди екатеринбуржцев.
Как минимум, в таком важном вопросе надо было провести опрос среди жителей района, по результатам которого меньшинство должно подчиниться большинству. Вы жителей окрестных улиц спросили, им это граффити надо? 100% жителей района против этого художества,заявляет Иванова.
Напомним, граффити площадью 6600 кв. метров создано в рамках фестиваля уличного искусства. Его автор известный художник Покрас Лампас. 19 июля коммунальные службы частично закатали арт-объект новым асфальтом.