Православные Екатеринбурга требуют убрать «Супрематический крест» Покраса Лампаса

С таким заявлением к губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому обратилась представитель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова.

Она считает, что «попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно» и просит провести опрос среди екатеринбуржцев.

Как минимум, в таком важном вопросе надо было провести опрос среди жителей района, по результатам которого меньшинство должно подчиниться большинству. Вы жителей окрестных улиц спросили, им это граффити надо? 100% жителей района против этого художества,заявляет Иванова.