Редкая болезнь. Житель Нижнего Тагила выдвинул новую версию гибели группы Дятлова

Исследователь сообщил, что однажды гостил у дочери которая преподавала в крупнейшем вузе за Полярным кругом — Мурманском арктическом университете. Там ему рассказали о странной северной болезни, которая проявляется в том, что люди испытывают галлюцинации и временно отключаются от реального восприятия окружающего.

Есть данные о внезапных уходах на север целых стойбищ северных народов, оставивших горящие очаги и плачущих грудных детей,рассказал Василий Мехоношин.

Эту болезнь поморы называют ее «мерячка», эскимосы — «зов Полярной звезды», саамы зовут ее эмериком, якуты — шаманским насылом, а английский врач Уотсон назвал «полярной истерией».

Причиной заболевания называется космическое излучение, которое вокруг полюсов агрессивнее из-за слабого магнитного поля Земли.

Свидетели отмечали, что люди, охваченные «мерячкой», стремятся двигаться к северу, становятся нечувствительными к боли и холоду, некоторые рвут на себе одежду, а если кто-то пытается помешать им — становятся агрессивными и сопротивляются с нечеловеческой силой. Состояние может продолжаться долго, в конце могут наблюдаться конвульсии и рыдания, а затем глубокий сон. Человек приходит в себя неожиданно и ничего из этого не помнит,отмечает исследователь.

Мехоношин считает, что причиной гибели группы Дятлова стала совокупность нескольких факторов. «Полярная истерия», по его мнению, объясняет почему туристы, выбравшись из палатки, бросили её, все свои вещи и устремились в долину.

Действия туристов по оставлению палатки и передвижению в северо-восточном направлении, невзирая на холод, темноту и ураганный ветер, очень походят на групповые действия людей, попавших в состояние «мерячки»,считает Мехоношин.

Признанным экспертам, которые разбираются в смерти дятловцев, версия тагильчанина показалась любопытной.