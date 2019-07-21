В Екатеринбурге закрасили еще один арт-объект

Арт-объект в виде надписи «Всероссийский центр поддержания упадка» появилась в столице Урала 14 июля, автор работы — Art Abstractov. 20 июля горожане сообщили, что неизвестные закрасили изображение черной краской.

Ранее в Екатеринбурге коммунальщики залили гудроном часть работы каллиграфиста Покраса Лампаса, созданной в рамках фестиваля уличного искусства «Стенография». Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что работа будет восстановлена. Это подтвердил сам художник.