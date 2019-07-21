В Верхней Пышме сотрудница полиции вытащила пенсионера из горящего дома
Сегодня, 15:30ОбществоФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
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17 июля в Верхней Пышме сотрудница местной полиции Светлана Шайнурова при патрулировании заметила дым в частном доме на улице Уральских рабочих, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
Девушка вызвала пожарных и побежала к горящему дому. Рядом с ним стояла хозяйка жилища, она рассказала Светлане, что внутри остался её пожилой муж. Сотрудница полиции вместе с прохожим парнем бросились спасать мужчину.
По просьбе Светланы молодой человек разбил окно, и они вместе вытащили пенсионера. Мужчина не пострадал. Подоспевшие пожарные потушили огонь. Дом частично сгорел. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём.
В главке также добавили, что в настоящее время руководством ОВД решается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника.
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