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#домахорошо
В Верхней Пышме сотрудница полиции вытащила пенсионера из горящего дома
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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В Верхней Пышме сотрудница полиции вытащила пенсионера из горящего дома

Сегодня, 15:30ОбществоФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
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