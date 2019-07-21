В Верхней Пышме сотрудница полиции вытащила пенсионера из горящего дома

Девушка вызвала пожарных и побежала к горящему дому. Рядом с ним стояла хозяйка жилища, она рассказала Светлане, что внутри остался её пожилой муж. Сотрудница полиции вместе с прохожим парнем бросились спасать мужчину.

По просьбе Светланы молодой человек разбил окно, и они вместе вытащили пенсионера. Мужчина не пострадал. Подоспевшие пожарные потушили огонь. Дом частично сгорел. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём.